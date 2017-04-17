ЦБ отозвал у двух страховых компаний лицензии по видам деятельности

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования по ОСАГО у страховой компании "Розничное и корпоративное страхование", а также лицензию ООО "Строительная страховая группа" на осуществление перестрахования. Это следует из материалов регулятора.

В обоих случаях решение об отзыве было принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Лицензии отозваны с 17 апреля, отмечается в материалах ЦБ.