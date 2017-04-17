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ЦБ отозвал у двух страховых компаний лицензии по видам деятельности

Экономика и бизнес
17 апреля, 9:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Решение было принято в связи с добровольным отказом страховщиков от осуществления деятельности по перестрахованию
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования по ОСАГО у страховой компании "Розничное и корпоративное страхование", а также лицензию ООО "Строительная страховая группа" на осуществление перестрахования. Это следует из материалов регулятора.

В обоих случаях решение об отзыве было принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Лицензии отозваны с 17 апреля, отмечается в материалах ЦБ.

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