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Белоусов: максимально возможный рост экономики РФ в 2017 году составит 2%

Экономика и бизнес
17 апреля, 10:46 UTC+3
Ранее Минэкономразвития озвучило прогноз, согласно которому рост ВВП в 2017 году составит 2% при среднегодовом курсе 64,4 рубля за доллар
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Максимальный возможный показатель роста российской экономики в текущем году составляет 2%, заявил журналистам помощник президента Андрей Белоусов.

"Это максимально возможный (рост экономики на 2% в 2017 году)", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос о том, согласен ли он с прогнозом Минэкономразвития о росте экономики страны на 2% в этом году.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, в начале апреля, спустя четыре месяца после своего назначения, представил более оптимистичный обновленный прогноз социально-экономического развития России до 2020 года, в котором министерство улучшило ожидания по росту ВВП, инвестициям и промпроизводству. Согласно новому прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП в 2017 году составит 2% при среднегодовом курсе 64,4 рубля за доллар против 67,5 рубля за доллар, прогнозировавшихся ранее, а инфляция достигнет своей цели в 4% уже в мае и к концу года опустится до 3,8%.

Представляя новый прогноз, Орешкин сказал, что в 2017 год российская экономика входит на позитивной ноте. По его словам, можно уверенно говорить, что началась фаза активного роста.

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