Россияне сократили расходы в зарубежных поездках на треть в 2016 году

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россияне сократили расходы на зарубежные поездки на треть - в 2016 году туристы потратили за рубежом $24 млрд, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

В 2015 году россияне также сократили расходы во время заграничных поездок на 30% в годовом выражении. В 2014 году снижение составило всего 6%. Лидерами по тратам в зарубежных путешествиях по-прежнему остаются Китай ($261 млрд) и США ($122 млрд), в первую пятерку также вошли Германия, Великобритания и Франция.

По данным Росстата, в 2016 году поток российских туристов за рубеж сократился на 7,9% по сравнению с показателем 2015 года. Всего в 2016 году россияне совершили 31,7 млн поездок за рубеж. Согласно статистике Пограничной службы, из них 9,9 млн выездов были совершены с целью туризма, что на 18,5% меньше, чем в 2015 году.

Ранее в РСТ отметили рост спроса среди россиян на поездки в Европу на майские праздники по сравнению с прошлым годом. Впервые с 2014 года фиксирует рост выезда российских туристов за рубеж и Минкультуры: по данным ведомства, активно растет спрос на поездки в Китай, Грецию Кипр и Тунис.