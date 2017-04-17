Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев: спад экономики практически прекратился

Экономика и бизнес
17 апреля, 14:04 UTC+3
В России созданы условия для возобновления экономического роста, считает премьер-министр страны
Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОРКИ, 17 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время выступления с отчетом в Госдуме 19 апреля намерен рассказать о прекращении спада в экономике и создании условий для возобновления роста.

"Послезавтра у нас отчет правительства в Государственной думе за 2016 год. Нам с вами приходилось принимать очень непростые решения в прошлом году, искать компромисс между потребностями и нашими финансовыми возможностями", - сказал глава кабмина на совещании с вице- премьерами.

По его оценке, "многое получилось, кое-что точно не получилось". "Но главное, чего мы добились, - спад экономики практически прекратился, созданы условия для возобновления роста, это главный итог той работы, о которой я расскажу депутатам", - сказал Медведев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
7
В ходе четвертой волны сноса самостроя в Москве демонтировано уже семь объектов
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
2
Песков призвал не отождествлять мнение Дмитрия Киселева с позицией Кремля
3
Лавров: Трамп подтвердил настрой на налаживание отношений РФ и США
4
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
5
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
6
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
7
Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама