Медведев: спад экономики практически прекратился

ГОРКИ, 17 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время выступления с отчетом в Госдуме 19 апреля намерен рассказать о прекращении спада в экономике и создании условий для возобновления роста.

"Послезавтра у нас отчет правительства в Государственной думе за 2016 год. Нам с вами приходилось принимать очень непростые решения в прошлом году, искать компромисс между потребностями и нашими финансовыми возможностями", - сказал глава кабмина на совещании с вице- премьерами.

По его оценке, "многое получилось, кое-что точно не получилось". "Но главное, чего мы добились, - спад экономики практически прекратился, созданы условия для возобновления роста, это главный итог той работы, о которой я расскажу депутатам", - сказал Медведев.