Комитет Госдумы одобрил поправки к законопроекту о Фонде консолидации банковского сектора

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о новом механизме санации банков, предусматривающего создание при ЦБ РФ Фонда консолидации банковского сектора.

В рамках обсуждения депутаты также одобрили 10 поправок к законодательной инициативе. В частности, как следует из одобренных поправок, Банк России будет вправе продлевать на срок до пяти лет действие договоров о предоставлении кредитов без обеспечения Агентству по страхованию вкладов (АСВ), средства из которых идут на выплаты вкладчикам банков, у которых были отобраны лицензии.

Законопроект принят Госдумой в первом чтении 22 февраля. Предполагается, что новые санации банков будут осуществляться не с помощью льготных кредитов Агентства по страхованию вкладов (АСВ), как сейчас, а путем докапитализации санируемой кредитной организации ЦБ РФ. Осуществлять финансовое оздоровление банков планируется за счет создаваемого Банком России Фонда консолидации банковского сектора.

Предполагается, что это позволит ЦБ РФ самостоятельно с помощью Фонда инвестировать в капитал банков, в отношении которых проводится процедура санации, в размерах, необходимых для обеспечения их надлежащей капитализации. По завершении санации банков предполагается их продажа новому владельцу на открытом аукционе, проводимом Банком России.

Во втором чтении законопроект будет рассмотрен Госдумой 19 апреля, третье чтение намечено на 20 апреля, уточнил на заседании комитета по финансовому рынку его председатель Анатолий Аксаков.

Текущий механизм санации банков

Санация банков через Агентство по страхованию вкладов потребует увеличения объемов финансирования, выделяемого Банком России на эти цели, в несколько раз, говорил ранее зампредседателя Банка России Василий Поздышев.

По существующей сейчас схеме оздоровления банков, после того как ЦБ определяет размер "дыры" (превышение обязательств над активами) в капитале санируемой кредитной организации, регулятор выделяет льготный кредит АСВ, который практически на тех же условиях (с увеличением на 0,01 п.п.) выделяется частному инвестору-санатору сроком на 10 лет.

Однако этот механизм становится неактуальным в условиях снижения инфляции и процентных ставок в экономике, пояснил Поздышев.

Поэтому Банк России предлагает перейти с кредитного механизма финансового оздоровления на капитальный, когда вместо льготного кредита проблемный банк докапитализируется Банком России, отметил зампред ЦБ.