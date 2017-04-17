Глава ФАС: соглашение с Google окажет положительный эффект на рынок

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Мировое соглашение между Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России и корпорацией Google окажет положительный эффект на рынок в целом, предоставив разработчикам дополнительные возможности по продвижению своих продуктов. Об этом сообщил глава ФАС Игорь Артемьев, чьи слова передает пресс-служба ведомства.
"Исполнение условий мирового соглашения будет являться эффективным механизмом обеспечения конкуренции между разработчиками мобильных приложений. Реализация соглашения окажет положительный эффект для рынка в целом, предоставив разработчикам дополнительные возможности по продвижению своих продуктов", - отметил Артемьев.
В соответствии с соглашением Google заплатит все назначенные ФАС штрафы, а также выполнит предписание ведомства. Так, Google согласилась единовременно заплатить штраф в 438 млн руб., а также два штрафа по 500 тыс. руб., назначенные структурам американской корпорации - Google Inc. и Google Ireland Ltd. По закону все штрафы должны быть выплачены в течение двух месяцев, но в ФАС думают, что это произойдет быстрее.