Иски ФАС в отношении Google. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 апреля 2017 г. суд утвердил мировое соглашение между Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России и американской корпорацией Google по делу о злоупотреблении доминирующим положением на российском рынке магазинов мобильных приложений на операционной системе (ОС) Android (принадлежит Google). Замглавы ФАС Алексей Доценко заявил, что соглашение заключено на шесть лет и девять месяцев. Согласно договоренностям, ФАС отзовет иск о принудительном исполнении Google предписаний ведомства. В свою очередь Google выплатит штрафы общим объемом 439 млн руб., а также разработает "окно выбора" поисковой системы на существующих и будущих устройствах на Android.

Кроме того, Google заключила одобренное ФАС коммерческое соглашение с интернет-компанией "Яндекс", предоставив последней дополнительные возможности для поискового сервиса в браузере Google Chrome.

Дело в отношении компаний Google Inc. и Google Ireland Ltd. (ирландское подразделение корпорации) было возбуждено ФАС России 20 февраля 2015 г. по иску "Яндекса". Истец пожаловался на то, что Google не разрешает предустановку приложений "Яндекса" на мобильных устройствах марок Fly, Explay и Prestigio. "Яндекс" также требовал от американской компании отказаться от обязательной привязки ОС Android к поисковику Google.

14 сентября 2015 г. ФАС признала компанию Google нарушителем закона о конкуренции (часть 1 статьи 10 федерального закона "О конкуренции" - "Злоупотребление доминирующим положением"). Сообщалось, что размер штрафа может составить от 1% до 15% выручки Google на российском рынке в 2014 г. (18 млрд руб.).

ФАС выдала Google предписание устранить нарушения. В частности, требовалось скорректировать договоры с производителями мобильных устройств, исключив из соглашений антиконкурентные требования, которые ограничивают установку приложений и сервисов других разработчиков. Согласно предписанию, американская компания также должна была уведомить всех пользователей мобильных устройств на ОС Android о возможности деактивации предустановленных сервисов Google, смены поиска в браузере Google Chrome, установки альтернативных приложений, которые по функциональности совпадают с сервисами из пакетов Google Mobile Services.

Осенью 2016 г. корпорация оповестила пользователей о возможности выбора альтернативных приложений, однако не заявила о том, что соглашения с производителями скорректированы. Таким образом, предписание не было выполнено полностью.

Google оспорила решение ФАС в Арбитражном суде Москвы. 5 февраля 2016 г. суд привлек "Яндекс" в качестве третьего лица по делу. По ходатайству Google административное дело рассматривалось в закрытом режиме. 14 марта 2016 г. суд отклонил иск Google к антимонопольному ведомству. Корпорация подала жалобу, но в августе 2016 г. апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции.

11 августа 2016 г. ФАС объявила размер штрафа для Google, обязав корпорацию выплатить 438 млн руб. (9% от ее оборота на российском рынке за 2014 г. плюс инфляция). Позднее, в октябре 2016 г., за неисполнение предписания полностью и в срок ФАС назначила для Google Inc. и Google Ireland Ltd. дополнительные штрафы по 500 тыс. руб. каждой.

8 декабря 2016 г. ФАС подала судебный иск о принудительном исполнении решения по делу об ОС Android. Таким образом, дело перешло в область уголовного права. Глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев отмечал, что топ-менеджеры Google могут лишиться свободы на два года.

В январе 2017 г. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал апелляционные жалобы Google Inc. по спору о законности двух штрафов по 500 тыс. руб. Кроме того, 24 января 2017 г. Google в рамках спора с ФАС подала кассационную жалобу в Верховный суд РФ.

28 февраля 2017 г. ФАС сообщила, что американская корпорация обратилась к ней с предложением о заключении мирового соглашения, условия которого на тот момент еще не обсуждались. 6 марта 2017 г. глава ФАС Игорь Артемьев проинформировал журналистов о том, что ФАС начала консультации с Google о возможности заключения такого соглашения.

27 марта 2017 г. Арбитражный суд Московского округа перенес рассмотрение основного дела ФАС и Google на 17 апреля. В конце марта замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил представителям СМИ, что американская корпорация согласна с предложенными ведомством базовыми принципами мирового соглашения (исполнение компанией решения и предписания ФАС, а также принятие мер для устранения нарушения и его последствий). Сторонами обсуждались детали мирового соглашения.

Представители Google отмечали, что сотрудничают с ФАС и "Яндексом", "чтобы найти решение, которое оставит право выбора пользователю на каждом уровне взаимодействия с экосистемой Android".