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Россия сократила добычу нефти в рамках сделки с ОПЕК на середину апреля на 1,6%

Экономика и бизнес
17 апреля, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
При этом на конец марта (экватор действия соглашения) уровень сокращения составлял 1,2%, на конец февраля - 0,8%
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россия в рамках соглашения с ОПЕК о сокращении добычи нефти, снизила ее среднесуточное производство на середину апреля на 1,6% к уровню октября, взятый за базовый, - с 1527,5 тыс. т до 1502,4 тыс. т, следует из данных ЦДУ ТЭК, которые имеются в распоряжении ТАСС.

При этом на конец марта (экватор действия соглашения) уровень сокращения составлял 1,2%, на конец февраля - 0,8%. Всего по условиям сделки Россия должна снизить добычу на 2,7% к уровню октября или на 300 тыс. баррелей.

Между тем конвертировать российскую статистику из тонн в баррели, используя единый коэффициент (например, 7,33), некорректно, отмечали в Минэнерго. Для корректного отображения добычи в баррелях необходимо использовать отдельный коэффициент для каждого месторождения, поясняли в министерстве.

Почти все российские компании, участвующие в соглашении, сокращали добычу равномерно с октября. Добыча выросла только у "Роснефти" (данные указаны без учета "Башнефти") - на 2,7% к октябрю - с 562,3 до 577,5 тыс. т. При этом у "Башнефти", в которой 57,66% уставного капитала принадлежит "Роснефти", добыча упала по сравнению с октябрем вдвое - с 57,1 до 28,7 тыс. т. На момент публикации этого материала ТАСС не располагал комментариями "Роснефти" о темпах сокращения добычи.

"Лукойл" по отношению к октябрю снизил добычу на 1,6% - с 230,3 до 226,6 тыс. т, "Газпром нефть" - на 2,7% - с 168,5 до 164 тыс. т, "Сургутнефтегаз" - на 1,9% - с 169 до 165,8 тыс. т, "Татнефть" - на 2,8% - с 81 до 78,7 тыс. т, "Русснефть" - на 2,5% - с 19,6 до 19,1 тыс. т.

Россия должна достичь полной квоты по снижению добычи к концу апреля, говорил ранее министр энергетики РФ Александр Новак. Он также сообщал ТАСС, что к середине месяца Россия выйдет на уровень 250 тыс. баррелей.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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