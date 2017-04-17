Россельхознадзор обеспокоен ростом поставок мяса и масла с Украины

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт выразил обеспокоенность в связи с увеличением поставок в РФ мяса и масла с Украины, где распространена африканская чума свиней (АЧС).
"Очень беспокоит Украина, потому что через границу стали ехать абсолютно большие количества масла и мяса. Все это останавливается, причем в благополучных областях, а на Украине - развитие африканской чумы свиней. Мы уже задерживали определенные колбасные изделия из Украины с геномом африканской чумы", - сказал в понедельник Данкверт в интервью телеканалу "Россия 24".
Он отметил, что с точки зрения фитосанитарных норм ввозимой продукции "Россия всегда отличалась не очень спокойными соседями".
Болезнь животных, вызванная АЧС, проникла в Россию с территории Грузии в 2007 году. Сейчас вспышки заболевания обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине. АЧС не опасна для человека, но смертельна для свиней. Зараженное поголовье уничтожается во избежание дальнейшего распространения болезни.