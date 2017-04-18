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Корпорация из КНР намерена инвестировать в строительство дорог и портов в Приморье

Экономика и бизнес
18 апреля, 3:19 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Наибольший интерес для China Railway представляет строительство моста в рамках международного транспортного коридора Приморье-1 и отдельных участков дороги на маршруте Пограничный - порт Восточный
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ВЛАДИВОСТОК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Железнодорожная корпорация China Railway International Group (КНР) намерена построить мост в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Приморье-1" и несколько участков дороги Пограничный - порт Восточный, а также модернизировать участки железной дороги в регионе, сообщает администрация края по итогам встречи заместителя главы Приморья Евгения Полянского с вице-президентом компании Лицзе Ваном.

"По словам руководителя китайской делегации, наибольший интерес для компании представляет строительство моста в рамках международного транспортного коридора Приморье-1 и отдельных участков дороги на маршруте Пограничный - порт Восточный", - говорится в сообщении.

Китайская компания уже обследовала дороги региона и сейчас выбирает оптимальную модель, по которой будет инвестировать в проекты. Помимо этого, китайские бизнесмены заинтересованы в создании портов и модернизации участков железных дорог в Приморье.

"Строительство логистической, железнодорожной и портовой инфраструктуры на территории края создаст дополнительные условия для плодотворного сотрудничества между нашими странами", - приводятся в сообщении слова Лицзе Вана.

В результате стороны договорились, что будут взаимодействовать по вопросам поэтапной реализации совместных проектов.

China Railway International Group - крупнейшая китайская многофункциональная инженерно-строительная группа, осуществила ряд значительных проектов. При ее участии была построена, в частности, высокоскоростная железная дорога "Казань - Москва" и ряд других объектов.

Транспортный коридор "Приморье-1" свяжет приграничный китайский город Суйфэньхэ, станцию "Гродеково", Пограничный район Приморья и порты на востоке края. По этому коридору грузы из китайской провинции могут следовать кратчайшим маршрутом в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через российские порты на востоке Приморья.

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