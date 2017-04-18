Корпорация из КНР намерена инвестировать в строительство дорог и портов в Приморье

Facebook из-за трансляции убийства упростит подачу жалоб на размещенные материалыОбщество 18 апреля, 3:09
СМИ: ФК "Галатасарай" предложит Луческу занять пост генерального директораСпорт 18 апреля, 1:38
Трамп надеется, что напряженность между США и КНДР разрешится мирноМеждународная панорама 18 апреля, 1:14
Путин обсудил ситуацию на Украине с лидерами стран "нормандской четверки"Политика 18 апреля, 1:10
Черчесов: текущий уровень футболиста Кокорина не до конца устраивает штаб сборной РФСпорт 18 апреля, 0:57
МИД КНДР: ракетные испытания будут проводиться на еженедельной основеМеждународная панорама 18 апреля, 0:32
Первые полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов определятся в Мадриде и ЛестереСпорт 18 апреля, 0:21
ЦСКА начинает серию 1/4 финала баскетбольной Евролиги с "Басконией"Спорт 18 апреля, 0:17
Гол Озила принес "Арсеналу" победу над "Мидлсбро" в матче чемпионата АнглииСпорт 17 апреля, 23:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Железнодорожная корпорация China Railway International Group (КНР) намерена построить мост в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Приморье-1" и несколько участков дороги Пограничный - порт Восточный, а также модернизировать участки железной дороги в регионе, сообщает администрация края по итогам встречи заместителя главы Приморья Евгения Полянского с вице-президентом компании Лицзе Ваном.
"По словам руководителя китайской делегации, наибольший интерес для компании представляет строительство моста в рамках международного транспортного коридора Приморье-1 и отдельных участков дороги на маршруте Пограничный - порт Восточный", - говорится в сообщении.
Китайская компания уже обследовала дороги региона и сейчас выбирает оптимальную модель, по которой будет инвестировать в проекты. Помимо этого, китайские бизнесмены заинтересованы в создании портов и модернизации участков железных дорог в Приморье.
"Строительство логистической, железнодорожной и портовой инфраструктуры на территории края создаст дополнительные условия для плодотворного сотрудничества между нашими странами", - приводятся в сообщении слова Лицзе Вана.
В результате стороны договорились, что будут взаимодействовать по вопросам поэтапной реализации совместных проектов.
China Railway International Group - крупнейшая китайская многофункциональная инженерно-строительная группа, осуществила ряд значительных проектов. При ее участии была построена, в частности, высокоскоростная железная дорога "Казань - Москва" и ряд других объектов.
Транспортный коридор "Приморье-1" свяжет приграничный китайский город Суйфэньхэ, станцию "Гродеково", Пограничный район Приморья и порты на востоке края. По этому коридору грузы из китайской провинции могут следовать кратчайшим маршрутом в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через российские порты на востоке Приморья.