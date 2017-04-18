Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Курс доллара на Московской бирже составил 56,01 рубля

Экономика и бизнес
18 апреля, 10:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Американская валюта выросла по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 56,01 рубля.

Индекс ММВБ вырос на 0,3% и составил 1948,87 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,2% до отметки 1095,92 пункта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
2
Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза
3
Источник: делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по оборудованию для "Мистралей"
4
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
5
Прокуратура проверит отказ "Победы" пустить на борт ребенка с ДЦП
6
Путин обсудил ситуацию на Украине с лидерами стран "нормандской четверки"
7
Пошлины Турции на российские сельхозтовары принесли ущерб в $1,5 млрд
Темы дня
Загрузка...
Реклама