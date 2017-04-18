Курс доллара на Московской бирже составил 56,01 рубля

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 56,01 рубля.

Индекс ММВБ вырос на 0,3% и составил 1948,87 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,2% до отметки 1095,92 пункта.