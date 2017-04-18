Нобелевские лауреаты критикуют экономическую программу Ле Пен

ПАРИЖ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Группа из 25 лауреатов Нобелевской премии по экономике подвергла во вторник резкой критике содержание экономической части программы кандидата в президенты Франции, лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен. Их совместная статья размещена на сайте газеты Le Monde и будет опубликована в номере, датированным 19 апреля.

"Те изменения, за которые выступают в своих программах ряд кандидатов - противников Евросоюза, приведут, в случае их реализации, к нарушению сотрудничества между европейскими странами, сотрудничества, которое служит сегодня основой для обеспечения экономической и политической стабильности Европы", - считают нобелевские лауреаты.

Эксперты подчеркивают, что "политика изоляционизма и протекционизма, развертывание соперничества в ущерб другим странам - весьма опасные методы, намечаемые в попытке на их основе добиться экономического роста". Ученые выражают уверенность, что следование подобным путем "нанесет сильный ущерб как Франции, так и ее экономическим партнерам".

В этой связи нобелевские лауреаты оспаривают, в частности, и намерение Марин Ле Пен резко ограничить миграционные потоки. "В том случае, если обеспечивается хорошая интеграция мигрантов в рынок труда, они могут представлять значительный положительный фактор для экономик принимающих их стран", - отмечают они. "В нынешней ситуации, когда Европа и вся планета оказались перед беспрецедентно тяжелыми испытаниями, следует проявлять больше, а не меньше, солидарности. Существующие проблемы слишком серьезны, чтобы позволять заниматься ими политикам, нацеленным на то, чтобы сеять раскол", - подчеркивают ученые-экономисты.

Среди подписантов такие всемирно известные эксперты - лауреаты премии как Роберт Солоу (США, премия 1987 года), Амартия Сен (Индия, премия 1998 года), француз Жан Тироль (премия 2014 г).

"Имена некоторых из нас ряд кандидатов на пост президента Франции, в частности Марин Ле Пен называли в своих выступлениях, обосновывая содержание своей программы в сфере экономики. Но несмотря на то, что ряд из нас придерживается различных взглядов на валютный союз и тот курс, который следует выбрать для активизации экономики, все мы сходимся во мнении, что недопустимо использовать в политиканских целях экономические исследования", - говорится в тексте статьи. При этом экономисты подчеркивают, что считают "крайне важным" само существование Европейского союза как залога успешного экономического развития входящих в него стран.