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Медведев поручил разработать программу выпуска гражданской продукции предприятиями ОПК

Экономика и бизнес
18 апреля, 13:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что соответственное поручение было подписано 17 апреля
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение проработать вопрос о создании специальной госпрограммы, направленной на производство гражданской продукции на предприятиях ОПК. Об этом на военно-промышленной конференции в Росатоме сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Я переговорил с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, мы договорились, он подписал поручение ряду наших органов исполнительной власти ... продумать, проанализировать вопрос о необходимости создания специальной государственной программы производства продукции гражданского назначения, которая могла бы тесным образом быть связана и с ГПВ (Госпрограмма вооружения - прим. ТАСС)", - сообщил он.

По словам зампреда правительства, такое поручение было подписано 17 апреля.

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Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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