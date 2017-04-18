Медведев поручил разработать программу выпуска гражданской продукции предприятиями ОПК

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение проработать вопрос о создании специальной госпрограммы, направленной на производство гражданской продукции на предприятиях ОПК. Об этом на военно-промышленной конференции в Росатоме сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Я переговорил с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, мы договорились, он подписал поручение ряду наших органов исполнительной власти ... продумать, проанализировать вопрос о необходимости создания специальной государственной программы производства продукции гражданского назначения, которая могла бы тесным образом быть связана и с ГПВ (Госпрограмма вооружения - прим. ТАСС)", - сообщил он.

По словам зампреда правительства, такое поручение было подписано 17 апреля.