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Издательство "Просвещение" Аркадия Ротенберга рассматривает IPO в Лондоне и России

Экономика и бизнес
18 апреля, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Образовательный холдинг ведет переговоры с рядом международных и российских банков
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Аркадий Ротенберг

Аркадий Ротенберг

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Издательский и образовательный холдинг "Просвещение", в котором предпринимателю Аркадию Ротенбергу принадлежит около 20%, рассматривает возможность IPO в Лондоне и России в 2017-2019 годах. Об этом сообщил президент и совладелец холдинга Владимир Узун.

"Мы были бы готовы к IPO в 2017-2019 годах. Рассматриваем Россию и Лондон для размещения", - сказал Узун. По его словам, сейчас компания ведет переговоры с рядом международных и российских банков. О планируемых объемах размещения он не сообщил.

При этом Узун отметил, что холдинг намерен инвестировать средства в создание большой электронной платформы. По его оценке, рынок электронных средств обучения вдвое превышает рынок печатной учебной литературы. При этом цены на бумагу растут, производство печатных учебных изданий становится все менее выгодным.

Издательство "Просвещение" было основано в 1930 году. В 2011 году компания была приватизирована. Занимает крупнейшую долю на рынке образовательной литературы в России - почти 40%.

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