Путин поручил снизить штрафы за несвоевременный возврат бизнесом в страну валютной выручки

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову совместно с Центробанком решить вопрос о снижении штрафов для бизнеса за несвоевременный возврат в страну валютной выручки.

В ходе встречи Путина с представителями деловых и потребительских организаций Новгородской области бизнесмены пожаловались на то, что штрафы за задержку с возвратом валютной выручки составляют 100%. Они попросили главу государства об отмене этих штрафов, отметив, что экспортные контракты тщательно отслеживаются на уровне таможни и ФНС, и предприниматели в любом случае понесут ответственность за невозврат валютной выручки в РФ.

Президент, со своей стороны, отметил, что "в этой сфере было много нарушений и злоупотреблений, и дело не в том, чтобы деньги в конечном итоге вернулись в страну, а в том, чтобы они пришли вовремя, поскольку из этого формируется платежный баланс". "Но могу согласиться с вами в том, что, конечно, нужно смотреть по суммам (контрактов) и не перегибать здесь палку. Я попрошу Антона Германовича (Силуанова) обратить на это внимание", - сказал Путин.