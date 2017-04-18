Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поручил снизить штрафы за несвоевременный возврат бизнесом в страну валютной выручки

Экономика и бизнес
18 апреля, 15:57 UTC+3
Заявление президент РФ сделал после встречи с представителями деловых и потребительских организаций Новгородской области, в рамках которой бизнесмены пожаловались на высокие штрафы
Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями деловых и потребительских организаций Новгородской области

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями деловых и потребительских организаций Новгородской области

© Михаил Метцель/ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову совместно с Центробанком решить вопрос о снижении штрафов для бизнеса за несвоевременный возврат в страну валютной выручки.

В ходе встречи Путина с представителями деловых и потребительских организаций Новгородской области бизнесмены пожаловались на то, что штрафы за задержку с возвратом валютной выручки составляют 100%. Они попросили главу государства об отмене этих штрафов, отметив, что экспортные контракты тщательно отслеживаются на уровне таможни и ФНС, и предприниматели в любом случае понесут ответственность за невозврат валютной выручки в РФ.

Президент, со своей стороны, отметил, что "в этой сфере было много нарушений и злоупотреблений, и дело не в том, чтобы деньги в конечном итоге вернулись в страну, а в том, чтобы они пришли вовремя, поскольку из этого формируется платежный баланс". "Но могу согласиться с вами в том, что, конечно, нужно смотреть по суммам (контрактов) и не перегибать здесь палку. Я попрошу Антона Германовича (Силуанова) обратить на это внимание", - сказал Путин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Уроженец Киргизии Азимов арестован по подозрению в организации теракта в Петербурге
2
Аброр Азимов является одним из организаторов теракта в метро Петербурга
3
Эксперты нашли следы вмешательства США в выборы в России 2016 года
4
Суд не счел требования "Аэрофлота" к стюардессам дискриминационными
5
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
6
Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителю непроданного хлеба
7
Внедрение онлайн-касс в розничной торговле Москвы начнется с июля
Темы дня
Загрузка...
Реклама