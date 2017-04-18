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Реальные располагаемые доходы россиян в I квартале снизились на 0,2%

Экономика и бизнес
18 апреля, 16:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Денежные доходы в среднем на душу населения в марте 2017 года увеличились в годовом выражении на 1,9% - до 29,627 тыс. рублей
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Реальные располагаемые доходы россиян в январе - марте 2017 года, по предварительным данным, снизились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 0,2%. Об этом говорится в материалах Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).

При этом в марте 2017 года в годовом выражении доходы упали на 2,5%, а к февралю 2017 года данный показатель вырос на 1,4%.

Денежные доходы в среднем на душу населения в марте 2017 года увеличились в годовом выражении на 1,9% - до 29,627 тыс. рублей.

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам марта составила 37,64 тыс. рублей, что на 5,8% выше, чем годом ранее.

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