Банк России подал иск о признании лишенного лицензии Татагропромбанка банкротом

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КАЗАНЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал иск Банка России о признании несостоятельным Татагропромбанка, у которого регулятор ранее отозвал лицензию. Об этом сообщается на сайте суда.
"Заявление Банка России о признании Татагропромбанка несостоятельным (банкротом) зарегистрировать от 14 апреля 2017 года. Кредитором по делу выступает Центральный банк РФ в лице Отделения Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, третьим лицом - госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов", - говорится в материалах.
Дата первых слушаний по делу еще не назначена. Регулятор 5 апреля отозвал лицензию у Татагропромбанка (400-е место по величине активов на 1 марта 2017 года).
С конца декабря прошлого года в Татарстане разразился банковский кризис. Банк России отозвал с 3 марта 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка. В начале апреля этого года все три банка были признаны банкротами Арбитражным судом республики по искам Центробанка РФ. Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 г. занимал 42-е место в банковской системе РФ, Интехбанк - 138-е место, Анкор банк - 231-е.