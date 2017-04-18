Холдинг "Просвещение" Ротенберга может вложить до 1,5 млрд руб. в покупку IT-компаний

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Издательский и образовательный холдинг "Просвещение" предпринимателя Аркадия Ротенберга может инвестировать до 1,5 млрд руб. в покупку цифровых компаний в 2017 г. Об этом ТАСС сообщил исполнительный вице-президент холдинга "Просвещение" Михаил Кожевников.

"Есть несколько сделок в процессе, которые мы пока не анонсировали, но поскольку эта тема такая достаточно тонкая, особенно с цифровым компаниями, поэтому стараемся об этом не говорить, пока это не случится. Мы планируем инвестировать в 2017 г. хотя бы половину запланированных средств", - подчеркнул он.

"Будем это делать или отложим, будет зависеть от эффективности, от рынка, от трендов", - добавил Кожевников.

По словам президента и совладельца холдинга Владимира Узуна, планы по вложениям сохраняются на прежде заявленном уровне - до 3 млрд руб. "Есть план развития до 2025 г., и мы не сможем двигаться без соответствующих инвестиций. Прежде всего, это инвестиции в покупку цифровых компаний, которые работают на этом рынке и имеют какой-то опыт реализации своих продуктов и услуг, занимают на рынке существенную позицию, демонстрируют динамику, которая представляет для нас интерес как инвестора", - отметил Узун.

Помимо этого некоторая часть средств будет направляться в привлечение авторов учебных материалов и пособий. "Задача - привлечь перспективных и именитых авторов", - подчеркнул он. Растут и вложения в исследовательские проекты, а также подготовку учителей, добавил Узун.

Пока решений о приобретении нет, сказал Кожевников. По его словам, за 2016 г. холдинг, как самостоятельно, так и с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), посмотрел около 70 компаний, возможных для приобретения. "Какие-то компании немасштабируемые либо не хотят масштабироваться, другие плохо понимают риски расширения", - пояснил Кожевников. При этом "Просвещение" готово делать ставку на те стартапы и компании, которые планируют выходить за рамки РФ.

Холдинг планирует увеличить выручку почти в 7 раз к 2025 г. - до 98 млрд руб. против 12,7 млрд руб. в 2016 г., сообщил также о планах компании Кожевников. В 2017 г. рост доходов составит 12-15%, ожидает он.

Издательство "Просвещение" основано в 1930 г. В 2011 г. компания была приватизирована. С января 2017 г. издательство было преобразовано в холдинг. Занимает крупнейшую долю на рынке образовательной литературы в России - почти 40%. Предпринимателю Аркадию Ротенбергу принадлежит, по данным ряда СМИ, около 20% холдинга.