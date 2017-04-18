Киевский суд лишил Сбербанк доменного имени и запретил использовать торговую марку

КИЕВ, 18 апреля. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева вынес решение, согласно которому 10 торговых марок российского Сбербанка признаны на Украине недействительными. Об этом сообщила пресс-служба Государственного сберегательного банка Украины - Ощадбанка.

"Суд также лишил его доменного имени sberbank.ua и удовлетворил требование о запрете использовать торговую марку "Сбербанк", - утверждают в банке.

Глава правления Ощадбанка Андрей Пышный подчеркнул, что "финучреждение отстояло свои законные интересы и отныне украинцы не будут вводиться в заблуждение". "Ведь торговая марка "Сбербанк" принадлежит исключительно Государственному сберегательному банку Украины. Нам удалось четко обосновать свою правовую позицию, предоставить убедительные письменные доказательства суду и аргументировать значительные недостатки доказательств и позиции оппонентов", - прокомментировал он решение суда.

Между тем официального подтверждения этой информации из суда пока не поступало.

Судебная тяжба длилась больше года

Иск в суд о защите своей торговой марки ("Сбербанк") Ощадбанк подал еще 15 января 2016 года. Государственный сберегательный банк Украины в своем иске заявил, что является единственным законным владельцем торговой марки "Сбербанк" на территории страны, а также считает незаконным переименование ПАО "Дочерний банк "Сбербанка России" в ПАО "Сбербанк" (Киев).

Украинский госбанк считает, что его права как собственника зарегистрированных торговых марок нарушены, и обратился к ПАО "Сбербанк" (Киев) с требованиями "немедленно прекратить любое незаконное использование торговой марки "Сбербанк" на территории Украины при предоставлении финансовых услуг, поскольку это вводит в заблуждение потребителей и нарушает права Ощадбанка". Он также потребовал от Сбербанка в кратчайшие сроки переименовать финучреждение.

Ощадбанк уточнил, что его свидетельства на торговую марку "Ощадбанк" датированы 2003 годом, "Сбербанк" - 2007 годом и Oschadbank - 2015 годом. Операция по переименованию ПАО "Дочерний банк Сбербанка России" в ПАО "Сбербанк" была проведена в госреестре 26 ноября 2015 года. Единственным собственником Сбербанка остается ПАО "Сбербанк России" (Москва).

"Дочка" российского банка объяснила свое решение приведением в соответствие с зарегистрированным в 2015 году наименованием материнского юридического лица.

Сбербанк начал процедуру продажи

С января этого года украинские радикалы, члены националистической партии "Национальный корпус" объявили "войну" дочерним отделениям российских банков на Украине, требуя от властей отозвать у них лицензии и принять закон о запрете их работы на Украине.

Под давлением националистов, заблокировавших ранее несколько отделений "дочек" российских банков, президент Украины Петр Порошенко 16 марта ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом (Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank) сроком на год.

В итоге Сбербанк 27 марта объявил о продаже 100% акций дочернего ПАО "Сбербанк" (Украина) консорциуму с участием латвийского банка и белорусской компании.

Сберегательные банки

ПАО "Сбербанк" (ранее - банк "НРБ") основан в 2001 году. Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), на 1 октября 2015 года по размеру общих активов банк занимал пятое место (53,75 млрд гривен) среди 123 действовавших в стране банков.

Ощадбанк, 100% акций которого принадлежат государству, основан в 1991 году. Согласно данным НБУ, на 1 октября 2015 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (156,596 млрд гривен) среди 123 действовавших в стране банков.