Овощеводы РФ считают необходимым сохранение запрета на ввоз турецких томатов еще на 3 года

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Российским овощеводам необходимо сохранение запрета на ввоз турецких томатов еще на 3 года, чтобы успеть закончить реализацию начатых инвестиционных проектов в сфере тепличного овощеводства. Об этом ТАСС сообщил президент Союза производителей овощей Сергей Королев.

"К 2020 году мы будем практически доминировать на своем собственном рынке по томатам и огурцам. По огурцам мы уже почти полностью рынок заняли, и теперь будем сами определять политику, и никого сюда пускать не будем. А по томатам нам еще нужно года три, чтобы обеспечить доминирующую позицию, то есть занять 80-90% рынка", - сказал он, отвечая на вопрос, на какой срок необходимо сохранить запрет на ввоз турецких томатов и огурцов.

До введения Россией эмбарго доля российских томатов закрытого грунта на внутреннем рынке составляла всего 18%. Сейчас удалось нарастить долю отечественных томатов, по различным оценкам, до 40-50%, отметил Королев. Он добавил, что доля отечественных огурцов уже достигает 80%."Инвестиции, которые были сделаны, позволяют нам говорить, что к 2020 году мы обеспечим практически полное импортозамещение по овощам закрытого грунта, причем высокого качества", - отметил он.

Королев подчеркнул, что за последние 4 года Россия вложила в производство тепличных овощей более 150 млрд рублей. При этом срок реализации проектов - около 8 лет.

"Если мы в самом начале пути по обеспечению импортозамещения начинаем эксперименты, чтобы открыть - пусть все везут, во-первых, это очень серьезный удар по тем инвесторам, которые вложили деньги - мы поставим их в условия, когда будет очень сложно обслуживать кредиты", - говорит глава объединения.

По словам Королева, не стоит бояться, что цены на российские овощи будут высокие. В то же время допуск турецких томатов может снизить цены в оптовом звене, однако цены в рознице сохранятся на текущем уровне, а выгоду получат только торговые сети, подчеркнул президент союза.

Потери России и Турции от торгового кризиса

Накануне эксперты Института Гайдара и РАНХиГС посчитали, что торговый кризис с Турцией принес ущерб в сфере экспорта российского зерна и масла на сумму $1,3-1,5 млрд. В то же время он позволил освободить нишу в $0,5 млрд для российских огурцов и томатов.

"Выпадающие доходы Турецкой стороны действительно существенны - около $500 млн. То, что они раньше нам ввозили", - согласился Королев.

При этом президент союза подчеркнул, что при решении торгового кризиса "сталкивать лбами овощеводов и зерновиков - недопустимо".

Генеральный директор "Прозерно" Владимир Петриченко в беседе с ТАСС отметил, что потери России и Турции от торгового кризиса равнозначны. "Вы знаете, я считаю , что тут равнозначные потери. Мы недопоставляем (зерно), а они переплачивают (за зерно из других стран). Оценивать так, как это сделал РАНХИГС - можете так и написать, оценки РАНХиГС - слишком топорные. Турки покупают в других странах с более дорогим фрахтом и более дорогими ценниками. Это очень важный фактор, который подвигает турецкую сторону на переговоры", - сказал он.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут согласен, что оценка РАНХиГС не полностью отражает ситуацию. "Эта оценка учитывает, что это зерно и масло - раз - и никуда не пойдет. Но это немножко не так", - отметил он.

Корбут пояснил, что часть зерна будет поставлена или уже поставлена в Турцию, кроме того, Россия перенаправит зерно на другие рынки.

По словам опрошенных экспертов, $1,5 млрд - это приблизительная сумма поставок зерна и подсолнечного масла в Турцию за год.

Торговый кризис

Турция с 15 марта исключила Россию из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин. Теперь пошлина действует на импорт сельхозпродукции из России в Турцию. По данным Минсельхоза России, которые он получил от экспортеров, размер ввозной таможенной пошлины на пшеницу и кукурузы составляет 130%, риса - 45%, шрота подсолнечника - 13,5%, бобовых - 9,7%. Пошлина на ввоз подсолнечного масла - в среднем до 36%, при этом применяется минимальный порог таможенной стоимости в размере $1,5 тыс. за т (при текущей цене на подсолнечное масло $800 за т).

Такие меры Турция предприняла из-за того, что Россия не сняла запрет на поставки турецких томатов и огурцов, отмечал ранее глава Союза экспортеров зерновых, бобовых и масличных культур Центральной Анатолии Тургай Унлю.

С 1 января 2016 года на фоне осложнения политических отношений Россия ввела запрет на ввоз целого перечня сельскохозяйственной продукции из Турции (апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы, земляника и клубника, томаты, огурцы, цветная капуста и брокколи, репчатый лук, замороженные части тушек и субпродуктов индеек и домашних кур, соль и жевательная резинка). В марте правительство России сняло запрет на поставки жевательной резинки, соли, лука, цветной капусты, брокколи и гвоздики из Турции. Это уже не первое смягчение эмбарго в отношении Турецкой Республики. В октябре 2016 года Россия разрешила ввоз ряда турецких фруктов (косточковые и цитрусовые).