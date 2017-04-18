Кубань и Крым на инвестфоруме в Ялте планируют подписать соглашение о сотрудничестве

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КРАСНОДАР, 18 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Крыма Сергей Аксёнов в рамках III Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) подпишут протокол мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно- техническом и социально-культурном развитии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Кубани.
"Будет подписан протокол мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном развитии между администрацией Краснодарского края и Советом министров Республики Крым", - уточнили в администрации региона.
Документ предполагает расширение ассортимента товаров в магазинах Кубани и Крыма, взаимодействие по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства, обмен базами данных по инвестпроектам. Также планируется совместное участие делегаций на таких мероприятиях как Российский инвестиционный форум в Сочи, выставка "ЮгАгро", международная выставка "Крым - Юг России", ЯМЭФ и других событиях.
III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет 20-22 апреля, его участниками станут не менее 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.
ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.