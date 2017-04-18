Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кубань и Крым на инвестфоруме в Ялте планируют подписать соглашение о сотрудничестве

Экономика и бизнес
18 апреля, 19:29 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов
Документ предполагает расширение ассортимента товаров в магазинах Кубани и Крыма, взаимодействие по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства, обмен базами данных по инвестпроектам
Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 18 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Крыма Сергей Аксёнов в рамках III Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) подпишут протокол мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно- техническом и социально-культурном развитии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Кубани.

"Будет подписан протокол мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном развитии между администрацией Краснодарского края и Советом министров Республики Крым", - уточнили в администрации региона.

Документ предполагает расширение ассортимента товаров в магазинах Кубани и Крыма, взаимодействие по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства, обмен базами данных по инвестпроектам. Также планируется совместное участие делегаций на таких мероприятиях как Российский инвестиционный форум в Сочи, выставка "ЮгАгро", международная выставка "Крым - Юг России", ЯМЭФ и других событиях.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет 20-22 апреля, его участниками станут не менее 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.

ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ялтинский экономический форум – 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Мосуле ликвидирован "главный снайпер" ИГ
2
Греф: бумажные трудовые книжки мешают работодателям и Пенсионному фонду
3
Суд арестовал отца полковника Захарченко по обвинению в растрате
4
Курдский снайпер по прозвищу Рэмбо ликвидировал 260 боевиков ИГ в Ираке
5
Автор трансляции убийства через Facebook покончил с собой
6
В Севастополе предложили запустить остановленный ядерный реактор
7
Киевский суд лишил Сбербанк доменного имени и запретил использовать торговую марку
Темы дня
Загрузка...
Реклама