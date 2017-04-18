Нацбанк Украины рассматривает документы от Norvik Banka на покупку "дочки" Сбербанка

КИЕВ, 18 апреля. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) приступил к рассмотрению пакета документов от основного акционера латвийского Norvik Banka Григория Гусельникова, который является одним из участников сделки по покупке украинской "дочки" Сбербанка. Об этом в комментарии агентству УНН сообщила пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины 14 апреля действительно получил пакет документов для согласования приобретения прямого единоличного существенного участия в ПАО "Сбербанк" в размере 22,5% уставного капитала банка, - разъяснили в пресс-службе регулятора. - Инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации Григорий Александрович Гусельников. Сейчас полученные документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении".

Ранее документы на покупку доли в капитале кредитной организации подал второй участник сделки Саид Гуцериев (сын российского миллиардер Михаила Гуцериева). Согласно предоставленным документам, Гуцериев получит 77,5% акций "дочки" Сбербанка, а остальные 22,5% приобретет Norvik Banka.

В марте 2017 года президент Украины Петр Порошенко сроком на год ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом. Под санкции попали Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк (принадлежит Внешэкономбанку), VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую "дочку" Sberbank Europe) и БМ Банк (принадлежит ВТБ).

После этого 27 марта Сбербанк сообщил о продаже 100% акций своего дочернего ПАО "Сбербанк" (Украина) консорциуму с участием латвийского банка и белорусской компании.