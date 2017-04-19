Заседание министерского комитета по контролю за нефтедобычей пройдет в Вене 24 мая

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Министерский комитет по мониторингу за нефтедобычей с участием главы Минэнерго РФ Александра Новака 24 мая в Вене в заключительный раз оценит ход исполнения договоренностей в рамках сделки Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), накануне очередного саммита ОПЕК. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь картеля Мухаммед Баркиндо.
Сама очередная конференция ОПЕК, на которой планируется обсудить вопрос о пролонгации соглашения еще на полгода, как и было объявлено ранее, состоится 25 мая. "Накануне министры соберутся за неформальным ужином", - отметил Баркиндо.
Генсек также добавил, что заседание технического подкомитета, в ходе которого эксперты составят заключительный отчет о ходе исполнения сделки, пройдет в штаб-квартире ОПЕК 23 мая.