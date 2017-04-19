Курс доллара на Московской бирже снизился до 56,19 рубля

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 56,19 рубля. Индекс ММВБ на открытии торгов практически не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 1920,19 пункта. Индекс РТС опустился на 0,1% - до 1075,73 пункта.

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