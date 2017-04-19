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Audi отзывает в России более 2,3 тыс. кроссоверов Q5

Экономика и бизнес
19 апреля, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Причиной отзыва автомобилей является неправильная работа водоотвода в области панорамного сдвижного люка, что может привести в попаданию жидкости в потолочную обивку
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. ООО "Фольксваген Груп Рус" - российский дилер Audi - отзывает в России 2,34 тыс. кроссоверов Q5, реализованных с 2010-го по 2017 год. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Причиной отзыва автомобилей Audi Q5 является неправильная работа водоотвода в области панорамного сдвижного люка, из-за чего вода может попасть в потолочную обивку", - отмечается в сообщении.

При этом протечка может вызвать коррозию газогенератора верхней подушки безопасности, предупреждает Росстандарт.

Указанные автомобили будут проверены на предмет протечки панорамного люка и отсутствия засоров его водостока. Кроме того, обследованию будет подлежать и газогенератор. При обнаружении прогрессирующей коррозии на нем верхняя подушка безопасности будет заменена.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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