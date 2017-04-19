Audi отзывает в России более 2,3 тыс. кроссоверов Q5

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. ООО "Фольксваген Груп Рус" - российский дилер Audi - отзывает в России 2,34 тыс. кроссоверов Q5, реализованных с 2010-го по 2017 год. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
"Причиной отзыва автомобилей Audi Q5 является неправильная работа водоотвода в области панорамного сдвижного люка, из-за чего вода может попасть в потолочную обивку", - отмечается в сообщении.
При этом протечка может вызвать коррозию газогенератора верхней подушки безопасности, предупреждает Росстандарт.
Указанные автомобили будут проверены на предмет протечки панорамного люка и отсутствия засоров его водостока. Кроме того, обследованию будет подлежать и газогенератор. При обнаружении прогрессирующей коррозии на нем верхняя подушка безопасности будет заменена.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.