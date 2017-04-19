Компании РФ в 2016 г. снизили вложения в модернизацию нефтепереработки на 35,5%

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Объем инвестиций нефтяных компаний России в модернизацию нефтеперерабатывающих производств по итогам 2016 года составил 138 млрд рублей. Об этом говорится в материалах правительства РФ, подготовленных к ежегодному отчету премьер-министра Дмитрия Медведева в Госдуме.

По итогам 2015 года этот показатель составил 214 млрд рублей. Таким образом, инвестиции снизились на 35,5%.

"В соответствии с четырехсторонними соглашениями по модернизации нефтеперерабатывающих производств, заключенными между ФАС России, Ростехнадзором, Росстандартом и нефтяными компаниями, в 2016 году введено в эксплуатацию 12 установок. Объем инвестиций нефтяных компаний в модернизацию нефтеперерабатывающих производств по итогам 2016 года составил 138 млрд рублей", - сообщается в материалах.

В 2011-2014 гг. нефтяные компании РФ вложили в модернизацию нефтеперерабатывающих заводов 823,1 млрд руб.