Медведев ставит цель поднять долю малого бизнеса в экономике страны до 50%

Пассажиропоток аэропорта Внуково в марте 2017 года вырос на 38%, до 1,14 млн человекТранспорт 19 апреля, 14:24
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол РоссииАрмия и ОПК 19 апреля, 14:20
Легкоатлет Шубенков выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в ШанхаеСпорт 19 апреля, 14:16
Власти разрешили транспортировку радиоактивных веществ через морпорты Астрахань и ОляТранспорт 19 апреля, 14:13
NBC: бывший игрок NFL Эрнандес найден мертвым в тюрьмеСпорт 19 апреля, 14:08
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие терактыПроисшествия 19 апреля, 13:48
ГМИИ запускает креативную кампанию по импрессионистам с участием Шнурова, Урганта и СобчакКультура 19 апреля, 13:34
Рост контейнерооборота через порт Антверпен замедляетсяТранспорт 19 апреля, 13:32
Гранкин: сезон для ВК "Динамо" складывается неудачно, но есть возможность все исправитьСпорт 19 апреля, 13:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Доля малых предприятий в российской экономики должна вырасти до 50%, в настоящее время она составляет менее 20%.
Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом об итогах работы правительства в 2016 году.
"Малые предприятия в настоящий момент создают приблизительно 20% экономики в нашей стране, чуть меньше даже. А сколько нужно? Мы все время задаем себе этот вопрос. Но и ответ на него есть. Как в других развитых экономиках - не менее 50%. Вот это является главной целью, и, конечно, ради этого нужно изыскивать разные новые инструменты", - сказал он.
Медведев также констатировал рост количества малых и средних предприятий за счет развития программы льготного кредитования для бизнеса.
"Неплохо работает "Программа 6,5" - кредитование малого и среднего предпринимательства. В прошлом году совокупный лимит кредитования малого и среднего бизнеса по льготной ставке увеличен почти в два раза - до 125 млрд рублей, - сказал он. - И все меры уже дают результаты: малых и средних предприятий становится больше".
Медведев подчеркнул, что за период с августа 2016 года по апрель 2017 года количество малых предприятий выросло на 8%. При этом, по мнению премьера, правительство должно мониторить ситуацию с малым бизнесом.
Премьер напомнил, что за последнее время было внедрено несколько действенных методов поддержки малого предпринимательства. В качестве примера он привел программу льготного кредитования малого бизнеса "6,5%", сохранение единого налога на вмененный доход (ЕНВД), а также ввод в экономику самозанятых.
Если мы продолжим работу в этом направлении, будем расширять набор инструментов поддержки, то, думаю, ситуация будет меняться", - сказал Медведев.
По данным Медведева, только с августа 2016 года по март 2017 года их количество выросло на 8,2%. Иными словами объем малого бизнеса не сжимается, а растет. Также за последние годы увеличился вклад малого и среднего бизнеса в ВВП почти до 20% (19,9%). Увеличился и интерес к России иностранных инвесторов. По мнению премьера, фундаментальными плюсами нашей экономики являются высокая доходность, наличие обширной ресурсной базы, квалифицированный персонал и ряд других.
"Мы добавили к ним сейчас низкую инфляцию, но и целый ряд преимуществ, которые связаны с нашим членством в Евразийском экономическом союзе. В итоге к концу года динамика инвестиций в целом по экономике стабилизировалась, а в этом начинается рост", - отметил глава правительства.