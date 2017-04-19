Медведев ставит цель поднять долю малого бизнеса в экономике страны до 50%

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Доля малых предприятий в российской экономики должна вырасти до 50%, в настоящее время она составляет менее 20%.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом об итогах работы правительства в 2016 году.

"Малые предприятия в настоящий момент создают приблизительно 20% экономики в нашей стране, чуть меньше даже. А сколько нужно? Мы все время задаем себе этот вопрос. Но и ответ на него есть. Как в других развитых экономиках - не менее 50%. Вот это является главной целью, и, конечно, ради этого нужно изыскивать разные новые инструменты", - сказал он.

Медведев также констатировал рост количества малых и средних предприятий за счет развития программы льготного кредитования для бизнеса.

"Неплохо работает "Программа 6,5" - кредитование малого и среднего предпринимательства. В прошлом году совокупный лимит кредитования малого и среднего бизнеса по льготной ставке увеличен почти в два раза - до 125 млрд рублей, - сказал он. - И все меры уже дают результаты: малых и средних предприятий становится больше".

Медведев подчеркнул, что за период с августа 2016 года по апрель 2017 года количество малых предприятий выросло на 8%. При этом, по мнению премьера, правительство должно мониторить ситуацию с малым бизнесом.

Премьер напомнил, что за последнее время было внедрено несколько действенных методов поддержки малого предпринимательства. В качестве примера он привел программу льготного кредитования малого бизнеса "6,5%", сохранение единого налога на вмененный доход (ЕНВД), а также ввод в экономику самозанятых.

Если мы продолжим работу в этом направлении, будем расширять набор инструментов поддержки, то, думаю, ситуация будет меняться", - сказал Медведев.

По данным Медведева, только с августа 2016 года по март 2017 года их количество выросло на 8,2%. Иными словами объем малого бизнеса не сжимается, а растет. Также за последние годы увеличился вклад малого и среднего бизнеса в ВВП почти до 20% (19,9%). Увеличился и интерес к России иностранных инвесторов. По мнению премьера, фундаментальными плюсами нашей экономики являются высокая доходность, наличие обширной ресурсной базы, квалифицированный персонал и ряд других.

"Мы добавили к ним сейчас низкую инфляцию, но и целый ряд преимуществ, которые связаны с нашим членством в Евразийском экономическом союзе. В итоге к концу года динамика инвестиций в целом по экономике стабилизировалась, а в этом начинается рост", - отметил глава правительства.