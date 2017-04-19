На улучшение экологической ситуации на Волге понадобится около 200 млрд рублей

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что для улучшения экологической ситуации на реке Волге потребуется порядка 200 млрд рублей. Он сообщил, что правительство РФ в ближайшие полтора-два месяца подготовит проект закона об оздоровлении реки.

"По поводу программы в отношении Волги абсолютно согласен - такая программа нужна, и закон такой нужен. И в самое ближайшее время такой законопроект будет подготовлен", - заявил глава кабмина, отвечая на вопросы парламентариев. Он уточнил, что такой документ правительство представит в ближайшие полтора-два месяца.

По мнению Медведева, для оздоровления ситуации потребуется целый комплекс мер. Среди главных проблем Волги он назвал сбросы вредных веществ от промышленных и сельскохозяйственных предприятий, необходимость оздоровления притоков реки. "Вся эта биологическая системы была живой и сама себя воспроизводила в соответствии с биологическими природными законами", - отметил премьер. На его взгляд, также необходимо провести "дноуглубительные работы, чтобы Волга не цвела", предпринять "меры по поддержанию биоразнообразию".

"Все это должно войти и в закон об оздоровлении ситуации с рекой, и программу", - указал председатель правительства. Он подчеркнул, что "заниматься этим надо, в программу должны войти все направления деятельности по оздоровлению ситуации вокруг Волги".

"Деньги уже сейчас частично на эти цели выделяются, они не очень большие - это несколько миллиардов рублей. Но мы продолжим обязательно работу, чтобы полностью просчитать всю необходимую деятельность, которая требуется для того, чтобы Волга снова стала нормальной, полноценной рекой, нашей гордостью", - сказал глава правительства, отвечая на вопросы парламентариев. Он уточнил, что объем необходимых средств будет определен в ближайшее время. "По мнению Минприроды, их общий уровень составит где-то в районе 200 млрд рублей, это большие деньги", - подчеркнул глава кабмина.