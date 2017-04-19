Студенты Крыма представили свои инвестпроекты в рамках "Молодежного дня" ЯМЭФ

ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Студенты шести крымских вузов подали 63 заявки на конкурс бизнес-проектов, объявленный Фондом Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). Лучшие десять из них были представлены в ходе "Молодежного дня" - дискуссионной платформы, которая сегодня впервые прошла в Симферополе, сообщили в пресс-службе ЯМЭФ.

"Жюри отобрало 10 проектов, авторы представили их во время "Молодежного дня ЯМЭФ". Среди тем отобранных проектов: организация питомников для выращивания саженцев деревьев, молочное животноводство, туризм, изготовление сувенирной продукции, возобновляемая энергетика, восстановление памятников истории и культуры, развитие территорий", - уточнили в пресс-службе, добавив, что 80% представленных идей посвящены развитию инвестиционного потенциала Крыма.

Как пояснили в оргкомитете мероприятия, авторы лучших 30 проектов, 50 человек по итогам конкурса приглашены в качестве слушателей основной программы ЯМЭФ.

Министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский, выступая на площадке молодежной секции форума, подчеркнул, что молодежь играет большую роль в развитии полуострова. По данным министра, более 15% депутатов всех уровней в Крыму - молодые люди до 35 лет. Кроме того, в республике зарегистрировано более 200 молодежных объединений.

Молодежная дискуссионная платформа, направленная на развитие конструктивного диалога власти и представителей бизнеса со студентами вузов Республики Крым по широкому кругу вопросов, была организована на площадке ЯМЭФ впервые. В дальнейшем организаторы планируют сделать ее ежегодной. Результатами проведения "Молодежного дня" ЯМЭФ станет не только выявление инновационных проектов, разработанных студентами, молодыми специалистами и предпринимателями, но и продвижение таких проектов в региональных, государственных и международных экспертных кругах.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет 20-22 апреля, его участниками станут не менее 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС. ЯМЭФ проводится в третий раз, в 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.