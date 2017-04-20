Эр-Рияд и Эль-Кувейт допускают продление сделки по сокращению нефтедобычи

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Саудовская Аравия и Кувейт не исключили, что странам ОПЕК может потребоваться продление договоренности о сокращении добычи нефти. Представители стран заявили об этом, выступая на конференции в Абу-Даби.
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих высказал мнение, что странам ОПЕК придется продлить период сокращения добычи нефти, чтобы снизить объемы ее мировых резервов, остающиеся на высоком уровне, передает агентство Bloomberg. Халид аль-Фалих также отметил, что в течение первых трех месяцев, когда страны, входящие и не входящие в ОПЕК, сокращали добычу, мировые резервы нефти не опустились ниже среднего за последние пять лет уровня.
В то же время саудовский министр заявил, что консенсус по продлению договоренности между ее участниками пока не достигнут.
В свою очередь министр нефти Кувейта Ассам аль-Марзук заявил, что, по его мнению, срок соглашения о сокращении добычи нефти будет продлен. "Мы наблюдали значительный рост показателя выполнения (договоренности - прим. ТАСС) странами, не входящими в ОПЕК, что демонстрирует важность продления соглашения", - цитирует слова кувейтского министра агентство Reuters. "Я ожидаю, что мы увидим, как соглашение будет продлено", - добавил аль-Марзук.
ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день с октябрьского уровня - до 32,5 млн баррелей. Не входящие в ОПЕК 11 стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года.
25 мая в Вене участники сделки рассмотрят вопрос о продлении соглашения о сокращении добычи нефти еще на полгода.