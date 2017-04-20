Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эр-Рияд и Эль-Кувейт допускают продление сделки по сокращению нефтедобычи

Экономика и бизнес
20 апреля, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Консенсус по продлению договоренности между странами ОПЕК пока не достигнут, отметил министр энергетики Саудовской Аравии
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Саудовская Аравия и Кувейт не исключили, что странам ОПЕК может потребоваться продление договоренности о сокращении добычи нефти. Представители стран заявили об этом, выступая на конференции в Абу-Даби.

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих высказал мнение, что странам ОПЕК придется продлить период сокращения добычи нефти, чтобы снизить объемы ее мировых резервов, остающиеся на высоком уровне, передает агентство Bloomberg. Халид аль-Фалих также отметил, что в течение первых трех месяцев, когда страны, входящие и не входящие в ОПЕК, сокращали добычу, мировые резервы нефти не опустились ниже среднего за последние пять лет уровня.

В то же время саудовский министр заявил, что консенсус по продлению договоренности между ее участниками пока не достигнут.

В свою очередь министр нефти Кувейта Ассам аль-Марзук заявил, что, по его мнению, срок соглашения о сокращении добычи нефти будет продлен. "Мы наблюдали значительный рост показателя выполнения (договоренности - прим. ТАСС) странами, не входящими в ОПЕК, что демонстрирует важность продления соглашения", - цитирует слова кувейтского министра агентство Reuters. "Я ожидаю, что мы увидим, как соглашение будет продлено", - добавил аль-Марзук.

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день с октябрьского уровня - до 32,5 млн баррелей. Не входящие в ОПЕК 11 стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года.

25 мая в Вене участники сделки рассмотрят вопрос о продлении соглашения о сокращении добычи нефти еще на полгода.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
2
Леонид Михельсон вновь возглавил список богатейших бизнесменов России по версии Forbes
3
Песков: РФ не пытается интегрировать непризнанные республики Донбасса
4
Figaro: Фийон призвал помнить о праве народов на самоопределение в ситуации с Крымом
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
7
Москвичей ждут ветреные и дождливые выходные
Темы дня
Загрузка...
Реклама