ЦБ выступил против экзотических мер поддержки банков Крыма

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Банк России не видит необходимости в создании искусственных мер поддержки для банковской системы Крыма. Об этом заявил советник председателя ЦБ Алексей Симановский на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

"По мере развития банковского сектора региона какие-то экзотические, искусственные решения с точки зрения нормативной базы, пруденциального надзора менее и менее показаны", - заявил он.

По словам Симановского, ЦБ не может закрывать глава на риски. "Если нормативы базируются на корректной оценке рисков, то действия для смягчения этих норм чреваты самыми неблагоприятными последствиями для банков, экономики и людей", - добавил он.

Советник председателя ЦБ подчеркнул, что задача регулятора - защищать кредиторов и вкладчиков, экономику и сами банки. Это значит исключение дополнительных рисков, которые могут возникнуть с чрезмерно мягким подходом к регулированию, пояснил он.

"Я знаю, что есть предложения от региональных банков (по смягчению регулирования - прим. ТАСС), мы их получили. Я полагаю, что они могут быть реализованы без внесения специальных, сложных изменений в нормативную базу", - рассказал Симановский. Он не уточнил, о каких предложениях идет речь, но указал, что никаких решений пока нет.

При этом Симановский отметил, что ЦБ "вне всякого сомнения, учитывает специфику работы экономики и банковской системы Крыма". По его словам, банковский сектор Крыма динамично развивается. "За прошлый год объемы кредитования удвоились, в этом году выросли еще на 16%. Уверен, что такие темпы продолжатся", - заключил Симановский.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие около 1,5 тыс. человек из 50 стран. Стратегическим информационным партнером форума является ТАСС.