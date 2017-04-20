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В Думе предлагают выдавать гектар земли на территории всей России

Экономика и бизнес
20 апреля, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Автор инициативы, депутат от "Справедливой России" Олег Никлов отметил успешную реализацию программы "Дальневосточный гектар"
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Депутат от "Справедливой России" Олег Нилов внес в четверг в Госдуму законопроект, которым предлагается выдавать гектар земли гражданам РФ на территории не только Дальневосточного федерального округа (ДФО), а всей страны. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Справоросс отметил успешную реализацию программы "Дальневосточный гектар", действующей после принятия закона "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

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"Представляется, что указанный действующий федеральный закон, являющийся основанием для реализации указанного права на территории Дальневосточного федерального округа, успешно реализуемый на соответствующих территориях, с учетом нормы Конституции РФ, устанавливающей принцип равенства прав всех граждан нашей страны, должен распространять свое действие на всю территорию Российской Федерации", - пишет автор в пояснительной записке.

В конце марта текущего года министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил, что его ведомство подготовило предложения в закон о "дальневосточном гектаре", которые позволят предоставлять всем желающим земли охотничьих угодий. По его словам, их сейчас относят к категории земель, участки на которых не могут быть выданы получателям "дальневосточных гектаров".

С 1 февраля 2017 года стартовал третий этап реализации федерального закона о предоставлении "дальневосточных гектаров", по которому любой россиянин может стать обладателем участка земли в ДФО. Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне могут один раз безвозмездно получить гектар земли на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.

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"Дальневосточный гектар"
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