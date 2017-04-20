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Власти Крыма рассчитывают на 500 млрд частных инвестиций к 2030 году

Экономика и бизнес
20 апреля, 15:34 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
Благоприятные условия для инвестиций должны быть созданы до 2020 года
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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Республики Крым рассчитывают, что частные инвестиции в экономику региона к 2030 году достигнут показателя в 500 млрд руб. Об этом на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) сообщил министр экономического развития Крыма Андрей Мельников, говоря о стратегии развития полуострова до 2030 года.

"Мы считаем, что к 2030 году объем инвестиций в основной капитал в Крыму без учета бюджетных инвестиций составит 0,5 трлн рублей", - уточнил Мельников. При этом он отметил, что благоприятные условия для инвестиций должны быть созданы до 2020 года наряду со снятием инфраструктурных ограничений за счет строительства Керченского моста, федеральной трассы "Таврида", которые свяжут полуостров с материком, а также развития аэропорта Симферополь.

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По словам министра, в рамках свободной экономической зоны Крыма уже зарегистрировано порядка 800 резидентов, а объемы заявленных инвестиций сейчас составляют 80 млрд рублей. "Но я уверен, что это только начало, мы планируем подготовить специальный закон об инвестиционной политике в Республике Крым, чтобы инвестиционные проекты получили необходимые меры государственной поддержки", - добавил Мельников.

Помимо увеличения объемов частных инвестиций, по словам Мельникова, к 2030 году планируется, что доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте вырастет с 20% до 45%, количество высокопроизводительных рабочих мест возрастет на треть.

К 2030 году планируется, что обеспеченность жильем в регионе будет соответствовать стандартам ООН, то есть 30 кв. метров на человека, тогда как сейчас этот показатель составляет лишь половину от нормы. Средняя продолжительность жизни крымчан должна составлять 75 лет.

По словам Мельникова, программа развития Крыма является амбициозной задачей. как ожидается, благодаря ее реализации регион станет одним из "экономических и социальных локомотивов среди других субъектов России". Основными экономическими преимуществами Крыма Мельников назвал туристическую индустрию, а также промышленность и сельское хозяйство.

Одной из главных задач, определенных в стратегии, по словам министра, является также повышение качества жизни. "Мы должны из Крыма сделать территорию, где человек будет учиться, работать и жить в лучших условиях, чем в других субъектах", - заключил он.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.

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Ялтинский экономический форум – 2017
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