Создание Бюро кредитных историй в Крыму поможет увеличить количество займов

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Росту кредитования в Крыму будет способствовать создание на полуострове Бюро кредитных историй (БКИ). Такое мнение в интервью ТАСС в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) высказал президент Ассоциации "Россия", председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Показатели кредитования Крыма растут в год кратными размерами: кредитование физических лиц выросло в полтора раза, а кредитование юридических лиц - в 2,2 раза за год. Это говорит о том, что система восстанавливается и быстро приближается к уровню, который есть целом по России", - сказал Аксаков, комментируя заявление ЦБ об отсутствии необходимости искусственных мер поддержки банковской системы Крыма.

Одним из инструментов такой поддержки он назвал БКИ - компанию, оказывающую в соответствии с законодательством услуги по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов.

По словам Аксакова, для Крыма не подходят традиционные методы, которые действуют на материке, "поскольку кредитная история только начала формироваться и поэтому надо помочь с фондом защиты вкладчиков, там аккумулируется информация по тем, кто брал кредиты, формировал вклады".

Депутат выразил мнение, что требуются новые подходы и в работе с выдачей кредитных средств. По данным отделения Банка России по Республике Крым на 1 апреля, банки полуострова привлекли 127 млрд руб., а портфель выданных кредитов составил чуть больше 50 млрд руб. "Залоговая база в виде недвижимости проходит пока период регистрации, включения в реестр, за счет этого активизировать кредитование сильно не получается, хотя процессы идут", - сказал Аксаков.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, его участниками станут не менее 1,5 тыс. человек из 50 стран. Стратегическим информационным партнером форума является ТАСС.