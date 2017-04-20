ТПП предложит ввести экспертизу поставок продуктов питания по муниципальным контрактам

КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата РФ предложит поправки в закон о контрактной системе, предусматривающие экспертизу продуктов питания, поставляемых в рамках муниципальных контрактов. Об этом сообщила журналистам в кулуарах КЭФ-2017 вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова.

"Мы будем выходить с инициативой. Самые важные факторы - экспертиза поставляемой продукции. Должна быть предквалификация с точки зрения продуктов питания, потому что это безопасность, это здоровье. Государство должно регулировать эту область. Сейчас нет жесткого механизма, который отсекал бы некачественные поставки", - заявила Дыбова. Добровольная сертификация, по ее словам, неработоспособна.

Опыт экспертизы поставляемых продуктов питания есть во Владимирской области, рассказала Дыбова, контракт на проведение экспертизы там выиграла ТПП. "Мало того, что мы в бюджет деньги вернули, там теперь совсем другое качество поставок. Как только поставщики узнали, что там проверяются все поставки, фальсификат, который шел туда вагонами, он просто остановился. Они (недобросовестные поставщики) поняли, что не получат денег", - рассказала она.

С помощью поправок в закон ТПП попытается распространить этот опыт на все регионы. Поправки планируется подготовить к осенней сессии Госдумы, сейчас идут консультации, отметила Дыбова.

Основной вопрос - источник финансирования экспертиз, так как сейчас экспертизы не проводятся, потому что у регионов нет денег, признала она. "Но мы доказываем, что регионы ничего не теряют - они возвращают деньги за счет того, что некачественные продукты уходят с рынка", - считает Дыбова.

"Например, Владимирская область выделила 4 млн (рублей) на оплату экспертиз, в бюджет вернулось больше 6 млн руб. - за счет штрафных санкций, за счет того, что были расторгнуты договоры с некачественными поставщиками", - заявила Дыбова.

По ее словам, источники финансирования могут быть разными. "Мы можем обговорить условия, когда поставивший некачественную продукцию обязан будет возместить затраты на сертификацию", - подытожила замглавы ТПП.