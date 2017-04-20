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Власти: Абхазия стремится не к увеличению турпотока, а к улучшению предоставляемых услуг

Экономика и бизнес
20 апреля, 17:03 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
Власти республики намерены увеличить число компаний, которые предоставляют услуги более высокого уровня, сообщил министр экономики страны Адгур Ардзинба
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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Абхазия стремится не к увеличению туристического потока, а к улучшению качества предоставляемых туристам услуг, сообщил на III Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

"Если говорить о смежности условий развития Абхазии и Крыма - это, безусловно, такие традиционные отрасли, как туризм. В "Стратегии 2030" одним из индикаторов, к чему будут стремиться в Крыму, является увеличение количества туристов до 10 млн человек, т. е. увеличение в два с лишним раза. Если же говорить об Абхазии, то у нас в среднем приток туристов 1,0-1,2 млн туристов в год, и решили не идти путем увеличения количества туристов", - сказал министр.

"Мы рассчитываем остаться в пределах 1,5 млн человек в год, но при этом увеличить доходы на одного туриста", - добавил он. Речь, по словам министра, идет об "увеличении (числа) игроков, которые предоставляют более высокого уровня услуги". "Со стороны государства обсуждаются инициативы предоставления адресных льгот для проектов, которые предполагают "три звезды" и выше и т. д. Мы делаем такой фокус потому, что у нас территория не такая большая, а большое количество туристов - это большие нагрузки на инфраструктуру, которая, к сожалению, тоже оставляет желать лучшего", - сказал Ардзинба.

Министр экономики считает Республику Крым и курорты Краснодарского края конкурентами Абхазии. "На данный момент Абхазия, Крым и курорты Краснодарского края ориентированы на одного потребителя - это РФ, но в перспективе необходимо говорить уже о глобальном контексте. В этом контексте мы могли бы на берегу Черного моря выстроить в плане инфраструктуры и взаимодействия такие условия, чтобы приезжающий, к примеру, в Крым турист мог беспрепятственно провести и несколько дней в Абхазии. Это в целом повлияет на привлекательность региона", - отметил Ардзинба.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, его участниками станут не менее 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является ТАСС. ЯМЭФ проводится в третий раз, в 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

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