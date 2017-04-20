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Власти предлагают инвесторам вкладываться в виноделие и выращивание миндаля в Крыму

Экономика и бизнес
20 апреля, 17:19 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
В руководстве региона также обратили внимание, что в Крыму можно вырастить и эфиромасличные культуры
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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Виноделие и выращивание миндаля в Крыму - одни из самых перспективных направлений для развития аграрного комплекса полуострова. Эти сферы сельского хозяйства привлекательны для потенциальных инвесторов, сообщил первый заместитель гендиректора АО "Корпорация развития Республики Крым" (КРРК) Виталий Балабанов в ходе работы секции "Инвестиционный потенциал АПК Республики Крым" в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"У нас точкой роста виноделия будет Крым, потому что возможности Краснодарского края ограничены, и опыт советского времени показывает, что Крым займет достойное место в виноделии", - сказал он.

Еще одна незанятая ниша, по мнению Балабанова, - это выращивание миндаля. "В РФ 95% миндаля завозится из-за рубежа - это более 10 тыс. тонн. Рынок исключительно высоко маржинальный. Цена импортного миндаля доходит до 750 рублей. Климатические условия и другие факторы позволяют серьезно рассматривать этот проект для реализации на территории Крыма", - отметил Балабанов.

Перспективность выращивания масличных культур подтвердил и замминистра сельского хозяйства Республики Крым Сергей Петелин.

"Советом республики Крым одобрено пять инвестиционных проектов по закладке орехоплодных культуры. Реализация этих проектов позволит ввести более 600 гектаров орехоплодных культур с производством до 2 тыс. тонн. Все они будут реализованы начиная с 2018 года, и только одна из компаний в 2017 году планирует закладку 10 гектаров миндаля, двух гектаров грецкого ореха и четырех гектаров фундука. Пока это ниша не занята, поэтому приглашаем всех инвесторов внимательно отнестись к ним", - отметил Петелин.

Он также обратил внимание на то, что в Крыму можно вырастить и эфиромасличные культуры. "Нигде климатические условия не позволят получить масло такого качества, которое выращивается именно здесь в Крыму, а спрос на такие культуры как эфиромасличная роза, кориандр, шалфей, лаванда тоже очень большой", - добавил он. По данным КРРК, на 7 апреля заключено 50 инвестиционных соглашений с общим объемом инвестиций $30 млрд.

ЯМЭФ проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.

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Ялтинский экономический форум – 2017
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