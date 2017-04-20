Московский бюджет получил уже четверть запланированных доходов

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Департамент финансов Москвы подвел итоги исполнения столичного бюджета за 3 месяца 2017 года, из которых следует, что объем поступивших доходов в бюджет столицы на 1 апреля составил 478,5 млрд руб. Годовые плановые назначения по доходам выполнены на 26,8%. Об этом сегодня ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Налоговые доходы поступили в городской бюджет в сумме 420,8 млрд руб., что составляет 87,9% от общего объема доходов. Поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в январе - марте 2017 года составили 154,1 млрд руб.", - отметил представитель пресс-службы.

По его словам, наибольший темп роста поступлений зафиксирован от налоговых агентов - организаций малого и среднего предпринимательства (12,6% к аналогичному показателю 2016 года). В отраслевом разрезе наибольший прирост отмечен в таких отраслях, как финансово-кредитная деятельность (8,3%), торговля (7,6%), информационные технологии и связь (14,3%).

"Доходы бюджета города Москвы по налогу на прибыль организаций составили 207,8 млрд рублей. Поступления налога на прибыль за первый квартал 2017 года в значительной степени определяются прибылью, полученной организациями во втором полугодии 2016 года. Наибольший прирост поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обеспечили организации финансово-кредитной сферы (рост в 2,9 раза) и нефтегазовой отрасли (рост в 2,1 раза). Сложившийся прирост в указанных отраслях обусловлен низким уровнем поступлений в первом квартале 2016 года", - пояснил представитель пресс-службы.

Он добавил, что объем поступлений по налогу на имущество организаций составил 23,9 млрд руб., что на 4,8 млрд руб. больше показателя за аналогичный период 2016 года. Неналоговые доходы в объеме 45,5 млрд руб. поступили в бюджет.

Расходы на транспорт и социальную поддержку выросли

Наибольший объем расходов осуществлен по государственным программам: "Развитие транспортной системы" - 81,7 млрд руб. (+26,2 млрд руб. к аналогичному показателю 2016 года), "Социальная поддержка жителей города Москвы" - 66,5 млрд руб. (+6,2 млрд руб. к аналогичному показателю 2016 года) и "Столичное здравоохранение" - 51,2 млрд руб. (+5,2 млрд руб. к аналогичному показателю 2016 года). Всего с учетом средств бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на охрану здоровья жителей столицы направлено 66,4 млрд руб. за 3 месяца 2017 года.

"Размер государственного долга города Москвы за первый квартал 2017 года не изменился и остался на уровне конца 2016 года - 61,9 млрд рубля. Уровень долговой нагрузки на бюджет города на 1 апреля 2017 года составил 3,5% от объема запланированных собственных доходов бюджета. Москва сохраняет позицию региона с одним из самых низких показателей долговой нагрузки", - сказал представитель пресс-службы.