Аксенов опроверг сообщения о планах по созданию офшорной зоны в Крыму

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг сообщения СМИ о планах по созданию офшорной зоны на полуострове.

"Никакого проекта, чтобы создать офшор прямо сейчас в данном случае, не обсуждаем, не обсуждали, и планов таких нет", - сказал он в четверг журналистам, отвечая на вопрос ТАСС. По его словам, журналисты вырвали его слова из контекста, не спрашивая про создание офшора, а задавая вопрос о том, как можно скрыть информацию о приходящих в Крым иностранных инвесторах.

"Сегодня я закрываю информацию простым способом: я знаю инвестора, но, когда меня спрашивают, я их не называю, чтобы они не получили ущерб от действия санкций", - сказал Аксенов. Он добавил, что на разных уровнях обсуждался вопрос, как засекретить информацию о работающих в Крыму иностранных инвесторах. "Формы защиты информации об инвесторах могут быть разные", - сказал глава региона.

"Конкретно какого-то плана по созданию офшорной зоны - ничего пока в этой части нет. Я коллегам из РБК (которые распространили данную информацию - прим. ТАСС) сказал, что я инвесторов всех засекречиваю. <...> Они (журналисты) говорят, какие еще могут быть элементы защиты (инвесторов)? По сути, они, наверно, имели (в виду), что это офшор, который не выдает данных (о компаниях), но, по сути, слово "офшор" в общении (с журналистами) мы не произносили", - пояснил Аксенов.

Ранее в четверг на сайте РБК появилась информация, что в Крыму могут создать офшорную зону. Как сообщается на сайте издания, об этом РБК рассказал источник, близкий к правительству, информацию также подтвердил глава республики. По словам источника, это необходимо для легального формата сохранения информации об инвесторах на территории республики.

Третий Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на втором ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.