Росавтодор: предложения регионов о внедрении аналогов "Платона" противоречат закону

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Инициативы регионов о внедрении аналогов "Платона" противоречат действующему законодательству, сообщил ТАСС заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов по итогам совещания в Екатеринбурге по проблемам качества дорог РФ.

"О внедрении аналогов системы "Платон" на региональных и местных дорогах на данный момент обсуждения не идут. Для этого бы потребовалось изменить действующее федеральное законодательство", - сказал он.

Как уточнили в Центральном аппарате Росавтодора, речь в настоящий момент идет только о завершении последнего этапа модернизации системы "Платон" на федеральных трассах в отдаленных регионах. В частности, к июлю будет завершена установка почти 200 рамок стационарного контроля. Это позволит сократить случаи осуществления незаконных перевозок по федеральным трассам и повысит собираемость средств в дорожный фонд. Данные поступления направляются, в том числе, и на поддержку региональных программ.

Система "Платон", обеспечивающая взимание платы с большегрузов массой выше 12 т за проезд по федеральным трассам, действует с 15 ноября 2015 года. Изначально предполагалось, что тариф в 1,53 рубля за 1 км пути, установленный на время внедрения системы, будет повышен с 1 марта 2016 года до 3,06 рубля, однако позднее было решено отсрочить индексацию. В начале ноября прошлого года Минтранс опубликовал проект постановления, в соответствии с которым с 1 февраля 2017 года тариф будет увеличен с 1,53 рубля за 1 км пути до 2,61 рубля, а с 1 июня 2017 года - до 3,06 рубля. В конце января вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что повышение тарифа системы "Платон" ожидается весной и будет ниже уровня, который ранее предлагал Минтранс РФ.