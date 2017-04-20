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Число стран-участниц ЯМЭФ выросло в два раза по сравнению с 2016 годом

Экономика и бизнес
20 апреля, 19:31 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
В этом году Ялтинский экономический форум посетили представители 46 стран
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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Представители 46 стран стали участниками III Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), что на 20 стран больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба форума со ссылкой на сопредседателя оргкомитета, сопредседателя Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрея Назарова.

"Количество стран, которые представлены на форуме, в этом году выросло до 46. Число участников увеличилось с 600 в 2015 году до 1,5 в нынешнем. Повестка, которая на первом форуме была сформулирована как "Крым: территория новых решений", была расширена до глобальных тем: "Мир", "Страна", "Человек". Мы обсуждаем и Россию глазами зарубежных инвесторов, и стратегию экономического развития нашей страны, и вопросы экологии, создания комфортной среды для человека", - сказал Назаров.

"По составу участников, по количеству участников уже сейчас можно смело заявить, что форум состоялся. Идут интенсивные деловые переговоры, в том числе представителей бизнеса с должностными лицами. Создана комфортная рабочая атмосфера. Мы ожидаем, что по итогам будет заключено достаточно большое количество соглашений", - отметил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По его определению, ЯМЭФ продвигает Крым как субъект Российской Федерации на международном уровне. "Число международных участников форума ежегодно растет. Мы видим положительную динамику в связи с участием этих людей в форуме: они возвращаются домой и рассказывают, что здесь на самом деле происходит, как вести бизнес на территории Республики Крым, какие созданы условия, каким критериям нужно соответствовать", - добавил он.

Местные власти отмечают поступательное развитие экономики полуострова в годы работы форума. "За три года работы форума в Крыму произошли большие изменения, и сегодня мы можем констатировать, что экономика Республики Крым входит в фазу устойчивого развития. В прошлые годы этого не было, мы впервые вышли на те результаты, к которым долгое время стремились. Это касается практически всех направлений: и промышленности, и сельского хозяйства, и инфраструктурных проектов - везде есть достаточно серьезный, значительный рост. И сегодня мы можем с уверенностью сказать инвесторам, что они находятся на территории устойчивого развития", - сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.

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Ялтинский экономический форум – 2017
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