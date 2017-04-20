Завод шампанских вин "Новый свет" требует не менее 1,2 млрд инвестиций

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Крымский завод шампанских вин "Новый свет", который власти региона включили в план приватизации на 2017 год, требует не менее 1,2 млрд руб. инвестиций в модернизацию производства, сообщил в четверг ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.

"Есть четкая и понятная позиция, что без инвестирования предприятие продержаться на плаву и развиваться не сможет. Предприятие на российском рынке занимает 0,5%, без сырьевой базы, с необходимостью инвестирования более 1,2 млрд руб., которые сделать в ближайшее время за счет бюджета невозможно", - отметил он.

Аксенов сообщил, что на этом госпредприятии оборудование не модернизировалось с 1990-х годов, а его загрузка составляет порядка 42%. Предприятие, по его словам, из государственного унитарного будет преобразовано в акционерное общество.

"Это будет акционерное общество, работать которому будет гораздо легче, чем в ГУП. Должна быть предложена реальная цена, должны быть учтены мнения трудового коллектива, и ни один человек не должен быть уволен", - сообщил глава республики.

Сохранить традиции князя Голицына

По словам Аксенова, речь пока не идет о стартовой цене, которая будет выставлена на торги. "Конкретные суммы (по стартовой цене) еще никто не может назвать. Будет проведена оценка, будет обозначена процедура. Все будет открыто, в присутствии журналистов. Мало того, никто не говорит, что есть конкретный покупатель и он завтра готов отдать деньги", - добавил он.

Глава региона отметил, что инвесторы должны будут в короткие сроки вложить инвестиции в развитие предприятия. "Обязаны будут инвесторы большие суммы инвестировать в достаточно короткие сроки для создания и модернизации производственно-нормативной базы. В данном случае, я считаю, что ситуация сейчас где-то на выходе и она должна успешно реализоваться", - сказал Аксенов.

Обязательное условие, на котором будут настаивать крымские власти, - это сохранение специалистов и исторических традиций. "Все, что было создано нашими предками, будет жесточайшим образом контролироваться в договоре", - подчеркнул он.

11 апреля 2017 года правительство Крыма включило Государственное унитарное предприятие республики Крым "Новый свет" в региональную программу приватизации на 2017 год. Завод основан в 1878 году князем Львом Голицыным и расположен в поселке Новый Свет в юго-восточной части Крымского полуострова.

С момента его основания шампанское создается по классической французской технологии. Объем производства составляет 1 млн бутылок шампанского и около 600 тысяч бутылок игристого вина.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз, в 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является ТАСС.