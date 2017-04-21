"Известия": АНПФ предлагает пополнять Пенсионный фонд за счет прибыли монополий

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) предлагает правительству формировать доходы Пенсионного фонда через ряд альтернативных источников, в том числе через прибыль от естественных монополий. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на президента организации Сергея Белякова.

"Что может быть источником финансирования дефицита государственного пенсионного обеспечения: суверенные фонды, в первую очередь Фонд национального благосостояния (ФНБ), доходы от приватизации и часть доходов, получаемых от естественных монополий", - объяснил Беляков. "У нас есть естественные монополии. Надо, чтобы часть их доходов, которые государство получает в виде дивидендов, шла на пенсионную систему", - сказал изданию глава АНПФ в кулуарах Красноярского экономического форума.

В АНПФ считают, что ПФР может получать из этих источников до 7-15% (около 1 трлн рублей) в общий объем фонда.

В пресс-службе Минэкономразвития сообщили изданию, что соответствующие предложения в настоящее время прорабатываются.

На данный момент в России пенсионная система работает за счет отчисления взносов работающего населения в ПФР. Осенью 2016 года ЦБ и Минфин представили предложения по модернизации системы пенсионных накоплений - концепцию индивидуального пенсионного капитала, формирующегося в негосударственных пенсионных фондах за счет добровольных отчислений граждан. Предполагается, что новая система заработает не позднее 1 января 2019 года.