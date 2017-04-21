РЖД: объем финансирования КНР строительства ВСМ Москва - Казань пока не определен

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Сумма финансирования Китаем строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань пока не определена, сообщил журналистам вице-президент РЖД Александр Мишарин в кулуарах Красноярского экономического форума.

"Не знаю, идут переговоры", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Мишарин сообщал, что стоимость строительства ВСМ Москва - Казань на сегодняшний день оценивается в 1,260 трлн рублей. По его словам, более половины стоимости проекта могут профинансировать китайские партнеры. Кроме того, интерес к проекту проявляют европейские коллеги, а также зарубежные банки и инвестфонды.

Участок Москва - Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва - Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн руб., и проекта "Шелковый путь", который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. По словам президента РЖД Олега Белозерова, она может быть запущена в эксплуатацию до 2022-2023 гг.

Китай намерен предоставить 400 млрд руб. на проект ВСМ Москва - Казань в кредит на 20 лет, более 100 млрд руб. - в качестве взноса в уставный капитал специальной проектной компании. Консорциум "Немецкая инициатива" (входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и другие компании) предложил РЖД профинансировать строительство высокоскоростной магистрали Москва - Казань на €2,7 млрд и привлечь в проект до €800 млн.

Протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних 14 часов.