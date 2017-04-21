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Цены на нефть практически не отреагировали на новости о возможном продлении сделки ОПЕК

Экономика и бизнес
21 апреля, 8:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Ранее министр энергетики Саудовской Аравии сообщал, что ряд ведущих стран - производителей нефти достигли предварительного соглашения о продлении периода сокращения добычи
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Цены на нефть на торгах биржи ICE в Лондоне практически не отреагировали на новости о возможном продлении сделки ОПЕК. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2017 года растет на 0,06% и составляет $53,01 за баррель.

Нефть марки WTI растет в пределах 0,1% и стоит $50,75 за баррель.

Ранее министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех сообщал, что ряд ведущих стран - производителей нефти достигли предварительного соглашения о продлении периода сокращения добычи. При этом министр не назвал конкретных стран, согласившихся продлить сокращение добычи.

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день с октябрьского уровня - до 32,5 млн баррелей. Не входящие в ОПЕК 11 стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года.

25 мая в Вене участники сделки рассмотрят вопрос о продлении соглашения о сокращении добычи нефти еще на полгода.

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Темы
Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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