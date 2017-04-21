Орешкин: экономика России двигается в сторону "обеления"

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Малый и средний бизнес активно выходит из "серой" зоны в "белую", в целом экономика России движется в сторону "обеления", однако ситуация с фондом "серых" зарплат пока остается проблемной. Об этом сообщил глава Минэкономразвития в рамках сессии "Мозговой штурм" на Красноярском экономическом форуме.

"История в реальности, и я это хорошо знаю по многим своим знакомым, которые работают в разных компаниях в российской экономике, "обеление" экономики происходит довольно быстро, единственная область, которая задерживает и подтормаживает, это все, что связано с "серыми" зарплатами", - сказал Орешкин.

Он подчеркнул, что с точки зрения занятости это остается большой проблемой.