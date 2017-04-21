Курс доллара на Московской бирже снизился до 56,05 рубля

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и достиг 56,05 рубля.

Индекс ММВБ вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1935,6 пункта.

Индекс РТС увеличился на 0,1%, до 1084,81 пункта.