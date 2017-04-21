Законопроект об увеличении штрафов в "Платоне" будет внесен в весеннюю сессию

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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Законопроект об увеличении штрафов в системе взимания платы за проезд большегрузов по федеральным трассам "Платон" будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию, заявил ТАСС первый замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих.
"Конечно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Говоря о возможном размере штрафов, Дитрих отметил: "Законопроект разработан, он согласовывается с ведомствами. Уже готовы предложения. После того, как будет закончено согласование, будет четкое понимание".