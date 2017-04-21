Крым и Кубань подписали на форуме в Ялте соглашение о сотрудничестве

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ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Кубани и Крыма в рамках Ялтинского международного экономического форума подписали протокол соглашения о сотрудничестве между администрацией Краснодарского края и Советом министров Республики Крым на 2017-2019 годы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
"(Губернатор Краснодарского края - прим. ТАСС) Вениамин Кондратьев и (глава Крыма - прим. ТАСС) Сергей Аксенов подписали протокол мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном развитии между администрацией Краснодарского края и Советом министров Республики Крым на 2017-2019 годы", - говорится в сообщении.
По словам Кондратьева, общая стратегия развития двух регионов позволит системно решать вопросы туристического кластера, агропромышленного комплекса (АПК), транспортной сферы. Также, по его словам, это поможет развитию авиасообщения между городами Крыма и Кубани. Руководители регионов договорились также о создании единого туристического маршрута и совместном развитии винного производства.
III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд руб., разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.
Стратегическим информационным партнером форума является информационное агентство ТАСС.