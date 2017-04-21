Минфин: ввод НДД вместе с другими льготами несет риски для бюджета

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Введение в действие налога на добавленный доход (НДД) вместе с другими льготами - для обводненных месторождений - несет риски для бюджета, сообщил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума заместитель министра финансов РФ Илья Трунин.

"Мы считаем, что вводить его (НДД - прим. ред.) в силу совместно с другими льготами - это большие риски для бюджета. Я уже неоднократно говорил, что там еще многое надо доделать в самом законе", - сказал Трунин.

Как заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, законопроект о введении налога на добавленный доход в нефтяной отрасли готов для рассмотрения правительством. После этого документ будет направлен в Госдуму, и это должно произойти до конца мая. При этом решение о льготах для обводненных месторождений, в частности, Самотлорского месторождения "Роснефти", еще не принято, подчеркивал Дворкович.

Предполагается, что НДД в пилотном режиме заработает с 2018 года.

В отличие от налога на добычу полезных ископаемых НДД будет взиматься не с количества добытой нефти, а с дохода от продажи сырья за вычетом предельных расходов на добычу и транспортировку.

Проект предусматривает добровольный переход на НДД для двух групп пилотных проектов. Первая группа - это новые месторождения (гринфилды) в новых регионах, вторая группа - зрелые месторождения (браунфилды) в Западной Сибири с суммарной годовой добычей нефти по всем месторождениям не более 15 млн тонн.

Заявки на участие в пилотном проекте по переходу месторождений на налог на добавленный доход подали "Газпром нефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз" и "Русснефть". Все месторождения расположены в Западной Сибири, их совокупная добыча составляет около 7 млн тонн.